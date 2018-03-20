«Минчанка» впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ 20.03.2018, 22:23

Волейболистки «Минчанки» в «золотой партии» победили немецкий «Штутгарт».

«Минчанка» в родных стенах победила немецкий «Штутгарт» в «золотой партии» и вышла в финал Кубка ЕКВ, второго по значимости турнира после Лиги чемпионов! На выезде наши соотечественницы одолели серебряного призера бундеслиги (3:2), дома уступили в упорной борьбе с тем же счетом, а в решающей партии дожали соперниц — 15:8, передает «Прессбол».

В финале «Минчанка» сыграет с «Эджзаджибаши», победившем «Шверин» (3:0, 3:0).

Минчанка — Штутгарт — 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:23, 12:15)

Первый матч — 3:2

«Золотая партия» — 15:8

После этой успешной игры наставник «Минчанки» Виктор Гончаров сказал, что гордится своими подопечными, которые сумели проявить невероятные волевые качества.

«Для этого стоит жить, стоит работать! Горжусь командой! При счете 0:2 я видел, что команда устала, но девчонки проявили характер. Благодарен команде. Особенно благодарен зрителям. Это был 7-й, 8-й, 9-й игрок, который вел команду за собой. Да, после двух партий мы были в нокдауне, но потихоньку навязывали свою игру, и навязали в итоге. Соперник достойный, вы видели. Пять-шесть игроков из сборных своих стран. Но я верил в свою команду. И я очень рад, что мы выиграли.

Это не пик формы, мы будем продолжать совершенствоваться. Но в моей карьере... Даже в моей жизни это самый счастливый день! Отдохнуть в ближайшие дни не получится. В субботу нужно играть за золото в чемпионате», — сказал Виктор Гончаров в эфире «Беларусь 5».

Выход в финал Кубка ЕКВ - самое значимое достижение белорусских волейбольных клубов с 1987 года, когда минский «Коммунальник» стал обладателем Кубка кубков.