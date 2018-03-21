Роберт Левандовски летом может перейти в мадридский «Реал» 21.03.2018, 17:46

Роберт Левандовски

Фото: EFE/EPA/TOBIAS HASE

Зинедин Зидан одобрил трансфер польского нападающего в «Реал».

По информации As, кандидатуру 29-летнего поляка одобрил главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан, пишет «Трибуна».

«Реалу» предстоит провести переговоры с «Баварией» о переходе Левандовского.

Сообщается, что мюнхенцы согласятся расстаться со своим основным нападающим за сумму около 100 млн евро.

В сделку также может быть включен хавбек «Реала» Хамес Родригес, выступающий за «Баварию» на правах аренды.

В соглашении между клубами прописана возможность выкупа контракта колумбийца за 42 млн евро.