Роберт Левандовски летом может перейти в мадридский «Реал»
- 21.03.2018, 17:46
Зинедин Зидан одобрил трансфер польского нападающего в «Реал».
По информации As, кандидатуру 29-летнего поляка одобрил главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан, пишет «Трибуна».
«Реалу» предстоит провести переговоры с «Баварией» о переходе Левандовского.
Сообщается, что мюнхенцы согласятся расстаться со своим основным нападающим за сумму около 100 млн евро.
В сделку также может быть включен хавбек «Реала» Хамес Родригес, выступающий за «Баварию» на правах аренды.
В соглашении между клубами прописана возможность выкупа контракта колумбийца за 42 млн евро.