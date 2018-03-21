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В лососевой икре из Беларуси Россельхознадзор обнаружил мышьяк

  • 21.03.2018, 20:22

Россельхознадзор сообщил об очередных мерах в отношении белорусских предприятий-поставщиков.

Россельхознадзор сообщает, что в очередной раз обнаружил белорусские продукты питания, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Так, в охлажденной говядине, произведенной белорусским предприятием ЗАО "Партнер и К" был обнаружен тетрациклин. В связи с этим с 23 марта вводится временный запрет на поставки продукции с этого предприятия в Россию.

Также российское ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля продукции, произведенной на следующих предприятиях:

— ОАО "Беларуськалий", мясоперерабатывающий комплекс (тетрациклин в говядине охлажденной);

— ОАО "Дятловский сыродельный завод" (натамицин в сыре);

— ОАО "Поставский молочный завод" (сульфаметазин в сыворотке молочной концентрированной).

Также Россельхознадзор сообщает что выявил нарушения в продукции некоторых белорусских предприятий, но пока не вводит ограничения на их поставки. В сухом молоке, которое компания "Бабушкина крынка" поставляет на ООО "Данон Индустрия" (Московская область России), обнаружили линкомицин и тилозин. В зернистой икре лосося, которую выпускает ОАО "Белрыба", нашли мышьяк. В сухом молоке ОАО "Милкавита" россияне обнаружили норфлоксацин, а в питьевом ультрапастеризованном молоке из ВПП "Полоцкий молочный комбинат" — сульфаметазин.


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