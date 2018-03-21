Семь автомобилей-амфибий, которые вас удивят 1 21.03.2018, 22:30

Эти авто ломают шаблон представления о данном виде транспорта.

Когда говорят об автомобиле-амфибии, перед глазами сразу предстает что-то страшное, непонятное и почти гарантированно – военное, лишенное всякого вкуса и стиля. Но на практике все совсем не так. В мире существует достаточно машин-амфибий, которые очень красивые и стильные, пишет chert-poberi.ru.

1. Gibbs Aquada

Утонченный Gibbs Aquada резво скачет по волнам.

На сегодняшний день это одна из самых знаменитых и стильных амфибий. Машина была создана Аланом Гиббсом в Новой Зеландии. Производилась машина всего год – в период с 2003 по 2004. Было собрано 20 таких автомобилей. Последняя машина смогла найти своего счастливого обладателя только в апреле 2017 года. Именно на этой машине был установлен рекорд по скорости пересечения Ла-Манш в 1 час 40 минут 6 секунд. По воде машина идет со скоростью 60 км/ч.

2. Watercar Python

Стильный Watercar Python для девчонок.

Одна из быстрейших амфибий на сегодняшний день, которая представляет собой лихую помесь из Dodge RAM и Chevrolet Corvette. По водной глади, благодаря своему невероятному мотору, машина может двигаться со скоростью до 100 км/ч. Одной из самых тяжелых частей машины при этом является двигатель. Любопытно, что общая масса авто – 1725 кг, не такая уж большая. Производятся такие авто и сейчас.

3. Rinspeed Splash

Спортивный Rinspeed Splash с выдвижным понтоном.

Концептуальный автомобиль-амфибия от швейцарских конструкторов, который забудут еще очень не скоро. Машина является уникальным представителем амфибий на подводных крыльях. Машина невероятна легкая, что позволяет ей, даже при относительно слабом двигателе достигать фантастических скоростей на воде. В штиль машину удалось разгонять до 200 км/ч на водной глади.

4. Sea Lion

И вправду, лев, этот Sea Lion.

Фантастическая амфибия Sea Lion была построена Марком Уиттом. Она может разгоняться до почти 300 км/ч на асфальте и до 100 км/ч на воде. И это все она делает на моторе 70-х годов прошлого века! Строилась амфибия исключительно для достижения высоких скоростей. По этой причине, как автомобиль, Sea Lion предельно аскетичен.

5. CAMI Terra Wind Motorhome

CAMI Terra Wind Motorhome для настоящих путешественников.

Это не автобус. Это дом на колесах, который является еще и амфибией. По воде машина ходит благодаря выдвижным понтонам. Задняя часть дома на колесах может опрокидывать, организуя, таким образом, открытую площадку для отдыха. В остальном это очень функциональный автомобиль для путешествий.

6. Dobbertin Surface Orbiter

Интересный Dobbertin Surface Orbiter был когда-то цистерной.

Свою жизнь эта амфибия начала в качестве цистерны для перевозки молока. Кто тогда мог подумать, что руками Рика Доббертина, данная машина превратится вот в такое чудо техники. Самый оснащенный автомобиль-амфибию нашего времени! На воде этот толстяк разгоняется до 12 км/ч.

7. Rinspeed Squba

На дно с Rinspeed Squba.

Амфибия – это не только то, что держится на воде, но и способно опускаться под воду. Как насчет автомобиля с электродвигателем, который позволяет заниматься дайвингом, не выходя при этом из салона? К сожалению, только концепт.

Бонус: Boaterhome

Boaterhome конечно не амфибия, но все-таки.

А вот этот «Франкенштейн» был построен на базе старенького Ford. На самом деле машина не является амфибией, но зато может заезжать своей задней частью в воду. Задняя часть машины похожа на катер.