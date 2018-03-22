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«Инспектор ошибся»: как водитель из Могилева борется с ГАИ

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  • 22.03.2018, 7:47
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История маршрутчика, который решил добиваться правды.

Борьба Сергея Ермоленко с могилевской ГАИ началась в сентябре прошлого года. Тогда руководитель межрайонного отделения Марат Чумаков сумел рассмотреть превышение разрешенной цифры пассажиров в маршрутке Ермоленко, сообщает «Белсат».

Суд Октябрьского района Могилева усомнился в способности правоохранителя перечислить пассажиров в проезжающем автомобиле и обратил внимание на множество ошибок в административном протоколе.

Это было только начало приключений водителя

«Я ехал по маршруту, меня остановили сотрудники, попросили документы и выйти из машины. На вопрос – причина задержания, сказали, что возможно машина находится в аресте», – вспоминает Сергей.

Оказалось, что речь идет о штрафе десятилетней давности размером в Br 140. Машину взяли под арест. По словам юриста, это дело с самого начала полно нарушений.

«Нет соразмерности штрафа к размеру объекта – то есть маршрутки, которой он владеет. Это неразумно. Они должны были его проинформировать о том, что начинается административный процесс, что на его имущество будет наложен арест», – говорит Александр Хамратов из Независимого профсоюза РЭП.

Штраф водитель оплатил еще в 2008 году

Но в ГАИ ему заявили – не имеешь квитанции, значит, не заплатил. Наверняка каждый водитель маршрутки из-за особенностей работы имеет уйму подобных мелких штрафов. Но хранят ли они подтверждения оплаты?

Когда подтверждение удалось получить из налоговой, нашлось и другое нарушение, за которое Ермоленко уже тоже заплатил штраф в одну базовую.

«Есть постановление с моей подписью, где одна базовая. Этот же протокол исправлен, причем очень грубо, без его отмены. И составлен на основании того, что старый (протокол) потерял свою силу и выставляется другой, но сумма штрафа уже другая, то есть пять базовых. Я поднял этот вопрос, мне сказали – подумаешь, инспектор ошибся», – возмущается Ермоленко.

Инспектор не просто ошибся

Уже после подписания протокола водителем, он исправил статью, по которой произошло правонарушение и сумму штрафа. По мнению юриста, все это выглядит, как какая-то мутная история.

«Вряд ли бы судебные исполнители просто так взялись бы взыскивать штрафы, которым 10 лет. Это на мой взгляд какой-то преступный сговор между могилевской Госавтоинспекцией и отделом принудительного исполнения, который есть ничем иным, как месть гражданину, который до этого выигрывал суды», – полагает Александр Хамратав.

Спорить из-за нескольких базовых водитель не собирается и уже доплатил остаток обновленного штрафа. Но дело так не оставит и подает жалобу на инспектора ГАИ за подделку документов. Суд может и выиграет, только что будет после очередной победы?


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