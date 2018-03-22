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Новое дело в Печах: сержант отбирал телефоны, вымогал кофе и сигареты

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  • 22.03.2018, 15:30
архивное фото tut.by

Военнослужащего обвиняют в злоупотреблении властью.

13 марта Генеральная прокуратура направила в суд Борисовского района уголовное дело в отношении сержанта Б., пишет tut.by.

По версии обвинения, он систематически требовал у подчиненных, чтобы те покупали ему кофе и сигареты. Кроме того, с 16 июля по 14 октября 2017 года забирал у рядовых мобильные телефоны. Если сержант видел, что парни пользовались запрещенным в армии мобильным с камерой, то не докладывал об этом руководству, а просто отбирал телефоны, а затем звонил за счет рядовых.

— 14 октября в коридоре здания медицинской роты обвиняемый совершил насилие в отношении подчиненного — тот забрал у сержанта свой телефон. Обвиняемому это не понравилось. Он сначала досмотрел рядового, затем стал угрожать, выражаться нецензурной бранью, схватил его за руку и ударил кулаком в голову, чем причинил физическую боль, моральные страдания и унижения, — рассказал журналистам ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.

Это произошло, когда в Печах уже работали следователи по делу погибшего Александра Коржича. Напомним, тело молодого человека обнаружили 3 октября в подвале. Он семь дней провисел в петле, пока его не нашли. Во время расследования были возбуждены десятки уголовных дел, связанных с дедовщиной.

Сейчас в суде Борисовского района находятся два уголовных дела в отношении сержантов. 30 марта будет оглашен приговор Игорю Хищенко, который «воспитывал» солдат указкой и электрошокером. Дело сержанта Б. начнут рассматривать в апреле.


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