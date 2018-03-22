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Приготовиться Флориде!

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  • Виктор Шендерович
  • 22.03.2018, 16:25
  • 6,319
Виктор Шендерович

Судьба Флориды была решена в районе метро «Сокол» секунд за пять.

Уже не раз и не два, с понятным восторгом, я пересказывал свои «попутные» диалоги. Очень выгодно: поднимаешь руку у тротуара — и за триста рублей доезжаешь до места, а характер и сюжет получаешь бесплатно, в виде бонуса.

На сей раз Господь послал мне классического советского технаря-итээра, симпатичного мужчину средних лет на дешевой иномарке. Очки, правильная речь, положительный социальный заряд.

Разговор довольно скоро соскользнул на геополитику.

— Обложили нас кругом, — задумчиво сообщил технарь. — И радары эти против нас… Рвутся к ресурсам.

Я попытался уточнить причинно-следственную связь. Оказалось: Штаты ждут момента, чтобы нанести ядерный удар, всех нас уничтожить и прорваться к нефти, газу и всему остальному, что закопано внутри. Мое робкое соображение о том, что у Штатов, в общем, все есть и хватает головной боли помимо нашего ответного ядерного удара, принято в расчет не было. Хотят, ждут момента!

— Вот уже в Прибалтике НАТО… — говорил технарь. — А у меня в Пскове тетка.

Родственный поворот разговора шевельнул во мне человеческие чувства.

— Тревожитесь за тетку?

— Да, — просто ответил он.

— Что же делать? — спросил я, уже готовый к нестандартным предложениям.

— В принципе можно положить на грунт возле Флориды подлодку с боезапасом и рвануть вместе с командой, — складно ответил он, не меняя рядности и скорости движения. Судьба Флориды и команды российских моряков была решена в районе метро «Сокол» секунд за пять.

— И что? — спросил я, дурак дураком.

— Цунами будет, Флориду смоет, — просто пояснил он.

— Согласились, — говорю. — Что дальше?

— Так, — неопределенно пожал он плечами и замолк. Видимо, дальнейшие шаги по повышению обороноспособности России еще не были просчитаны российским инженером. А может быть, идея смыть Флориду показалась ему вполне самоценной…

Самое поразительное в этом сюжете вот что: моим собеседником был совершенно нормальный и даже симпатичный человек. Вот ей-богу! Не вещал о конце света и числе Зверя, не рассказывал, как его облучали из угла… Минут за пять до того, как утопить Майами, он по мобиле договаривался с какой-то бабой Леной: чего-то ей привезет под Тверь, поможет по хозяйству… Вскоре после направленного ядерного взрыва российской подлодки (вместе с экипажем) уже вполне адекватно оценивал и наш генералитет, и наш менталитет, и наши выборы, и вороватость начальства… То есть мыла человек не ест, цвета различает, головой шурупит!

Но Дядя Сэм из нашего детства, тянущий кровавые пальцы-ракеты к мирной советской Родине (рисунок Фомичева, стихи Энтелиса), пустил, видать, побеги по всему организму. В девяностых, полагаю, боль поутихла, но новая инъекция антиамериканизма, уже из путинского шприца, сделала свое дело…

И вот нормальный, адекватный во всем остальном человек резко теряет самокритику и начинает бредить вслух, и в бреду с аппетитом пережевывает геополитическое мыло, которое вчера скормило ему Останкино.

В том-то и ужас: это тупое, наглое, плоское давление на мозги дает требуемые результаты. Требуемые им, разумеется. И происходит это вовсе не только в случае с быдлом, как нам хотелось бы думать…

Виктор Шендерович, newtimes.ru


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