Эксперты назвали 10 автомобилей-долгожителей

Эксперты назвали 10 автомобилей-долгожителей2
- 22.03.2018, 18:47
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Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.
Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.
Об этом пишет Autonews.
Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам.
Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом:
Toyota Camry
Honda Accord
Toyota Prius
Honda CR-V
Toyota Sienna
Honda Civic
Toyota Corolla
Toyota 4Runner
Toyota Highlander
Ford F-150