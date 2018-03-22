закрыть
22 марта 2018, четверг, 19:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Эксперты назвали 10 автомобилей-долгожителей

2
  • 22.03.2018, 18:47
  • 1,049

Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.

Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.

Об этом пишет Autonews.

Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам.

Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом:

Toyota Camry

Honda Accord

Toyota Prius

Honda CR-V

Toyota Sienna

Honda Civic

Toyota Corolla

Toyota 4Runner

Toyota Highlander

Ford F-150


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович