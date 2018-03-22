Эксперты назвали 10 автомобилей-долгожителей 2 22.03.2018, 18:47

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Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.

Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry.

Об этом пишет Autonews.

Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам.

Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом:

Toyota Camry

Honda Accord

Toyota Prius

Honda CR-V

Toyota Sienna

Honda Civic

Toyota Corolla

Toyota 4Runner

Toyota Highlander

Ford F-150