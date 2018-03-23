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Индия разрабатывает «жилье» для астронавтов на Луне

  • 23.03.2018, 14:04
Фото: EAST NEWS

Индия начала исследовать недорогие варианты постройки жилых помещений для астронавтов на Луне.

Ученые, которые отправили орбитальный корабль на Марс примерно за десятую часть стоимости корабля NASA, отметили, что и в этом случае будут работать над тем, чтобы не потратить на проектирование и реализацию большие деньги, пишет «Хайтек».

«Индийская организация космических исследований, вместе с академическими институтами, проводит эксперименты над потенциальными конструкциями для лунного жилья», — сказал законодателям заместитель министра по вопросам окружающей среды Джитендра Сингх. «Изучаются различные варианты требований и сложности с местами обитания».

Заявление Сингха был ответом на вопрос о том, начала ли организация работу по созданию «мест обитания» на лунной поверхности для будущих миссий и как ведомство планирует использовать Луну в качестве форпоста. Текущее исследование больше связано с теми исследованиями, которые планируются в «далеком будущем», — отметил Сингх. Основные же сложности при разработке подобных конструкций связаны с бескислородным пространством Луны и температурой на поверхности планеты.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила космический корабль «Чандраян-1» на Луну в 2008 году; это была первая беспилотная миссия Индии. Он стоил 79 миллионов долларов, и должен был работать в космосе в течение двух лет, но ученые потеряли связь с космическим аппаратом. Однако Премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий космический портфель, попросил активизировать темпы разработки, объяснив это тем, что Индия в этом году планирует отправить на Луну орбитальный аппарат и посадочную машину, чтобы исследовать лунную топографию, минералогию и лунную экзосферу.


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