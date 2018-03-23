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Видеофакт: На горнолыжном курорте в Сочи со снегом выпал песок

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  • 23.03.2018, 21:34

Предположительно, песок принесло ветром из Северной Африки.

23 марта пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка, передает «Медуза».

Справочная служба курорта подтвердила ТАСС, что снег поменял цвет. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься. Отдыхающие говорят, что местные пейзажи похожи на кадры из фильмов про апокалипсис или Марс.

Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки.

Утром 23 марта песчаная буря началась и на греческом острове Крит. В отличие от Сочи, где песок не мешает отдыхающим, на Крите песчаная буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей. По информации греческого издания Кathimerini, 17 человек обратились в больницы.

Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, - зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm

Публикация от Маргарита Альшина (@margarita_alshina)


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