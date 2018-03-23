Как брестский «тунеядец» таксовал в Подмосковье 23.03.2018, 23:06

После работы в РФ житель Бреста решил трудоустроиться в Польше.

Андрею тридцать лет. Он относится к категории трудолюбивых белорусских «тунеядцев», поэтому просил фамилию не указывать, тем более что в данный момент он собирается работать в Польше, следовательно, может вызвать интерес к своей персоне соответствующих служб. До этого работал таксистом в частной компании в Подмосковье. И, может быть, возил бы пассажиров до сих пор, если бы не один жуткий случай, пишет vb.by.

Самый лучший пассажир…

В ближнем Подмосковье есть город Одинцово, примерно час езды электричкой от Белорусского вокзала российской столицы, что по тамошним меркам почти рядом. Это районный центр, но довольно крупный, так что клиентура для таксистов может найтись. Хозяин Андрея ценил. Не только за мастерство вождения и вежливость, но и за то, что у него, в отличие от коллег местного разлива, не случалось «критических» дней, особенно в день аванса и получки. Принцип работы одинцовских таксистов не сильно отличается от того, по которому трудятся их брестские коллеги. У бедных на такси нет денег. Поэтому таксисты в Одинцово терпеливо дежурят на вокзалах и возле увеселительных заведений и баров.

Чего греха таить, выгодные пассажиры попадались возле кабаков. Иной русский купчина средней руки издавна любил от хмельного куража щедро сыпануть извозчику чаевых. Бывало, что на вокзале особо нетерпеливые люди «заряжали» мотор до Москвы с соответствующей оплатой скорости и комфорта.

А один раз Андрей заработал за день 800 долларов, хотя весь день катал по Одинцову и окрестностям одного пассажира. Пожилой мужчина выбрал автомобиль Андрея сам, назвался Михаилом Соломоновичем. Попросил повозить его по городу. В беседе выяснилось, что пассажир тридцать лет назад уехал в Израиль, затем перебрался в Соединенные Штаты, где и прижился. И вот через треть века настигла чисто русская ностальгия по молодости.

Многое из того, что помнил пассажир, время снесло с лица земли, даже школа, в которой когда-то учился, превратилась в развлекательный центр. Но кое-что и осталось. А еще Андрей стал свидетелем романтической и грустной встречи Михаила с дамой, которая три десятка лет назад едва не стала его женой. Вот за эту экскурсию длиной почти в пять часов пассажир заплатил таксисту без малого тысячу «зеленых».

...и самый страшный

Закончилась вполне благополучная карьера одинцовского таксиста брестского происхождения неожиданно. В тот день у Андрея случилась поездка в Москву. Сумеречным осенним вечером он возвращался порожняком в Одинцово. Возле дачного поселка Трехгорной мануфактуры остановился, чтобы отлучиться в заросли. Во время пребывания в зарослях услышал слева внизу шорох. Вооружившись палкой - думал, что змея, - раздвинул стебли папоротника и увидел человека с перерезанным горлом. Растерялся, испугался, но в полицию все-таки попытался позвонить. Однако телефон не тянул. Решил вернуться к машине и в ближайшем населенном пункте связаться с правоохранителями. Но когда вышел на обочину шоссе Москва-Минск, увидел у своей машины мужчину с дорожной сумкой. Тот спросил, куда такси едет. Андрей ответил. Мужик сказал, что ему подходит, и сразу же уселся на заднее сиденье.

Андрей был почти уверен, что с ним едет убийца - он остановился в таком месте, где до ближайшего населенного пункта не меньше пяти километров. Мужчина помалкивал, Андрей тоже не лез с разговорами, не до того было. Он опасался, что пассажир может решить свою проблему таким образом: таксиста убрать и на его машине уехать как можно дальше от места преступления. Но и звонить в полицию при таком слушателе Андрей не отважился.

Он придумал. На въезде в Одинцово есть стационарный пост ГИБДД. Многих инспекторов дорожного движения в райцентре Андрей знал лично. И они знали его как дисциплинированного водителя. Поэтому, приближаясь к посту дорожной полиции, он намеренно превысил скорость и, конечно, получил от гаишника отмашку полосатой палочкой. Сегодня, как никогда ранее, Андрей остановился с радостью. Инспектор оказался знакомым. Андрей рассказал ему о происшедшем. Но, вопреки его ожиданиям, полицейский не бросился обезвреживать преступника, сказал, что не имеет при себе оружия. Но сказал Андрею, что сейчас предупредит всех, а Андрею надо ехать мимо кинотеатра, где его снова остановят, но уже во всеоружии.

Так все и случилось. Правда, впопыхах загребли вместе с мужиком и Андрея и даже посадили до выяснения в изолятор временного содержания. В одинцовской кутузке наш земляк оценил русское гостеприимство. Ему не только подогнали телефон, чтоб мог позвонить работодателю, но и водкой угостили. Потом выпустили и даже поблагодарили за содействие сотрудникам правоохранительных органов. Андрей угадал правильно - к нему сел пассажиром именно убийца. Мужик зарезал родного брата, как говорят, из корыстных побуждений.

Но после такого приключения Андрей решил все-таки вернуться домой. А теперь подумывает о западном векторе для применения своих умений и навыков.