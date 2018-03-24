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Почему белорусам придется побороться в Лиге наций

  • 24.03.2018, 9:41

Минимальная победа над Азербайджаном не добавила уверенности.

В воскресенье исполнится ровно год с первого матча Игоря Криушенко на посту главного тренера «националки». В пятницу сборная провела 14 встречу под его руководством и победила команду Азербайджана. Третья виктория белорусов при КИНе прервала безвыигрышную серию из восьми матчей подряд. Кажется, черная полоса позади и нужно радоваться. Но почему-то не выходит, пишет «Трибуна».

В последнее время сборная еле-еле помещается в топ-100 лучших национальных команд мира (когда-то при Бернде Штанге она располагалась на 38-й позиции). Сейчас впереди белорусов наш «любимый» Люксембург, представители Гаити, Конго, Сальвадора и прочих государств из школьного учебника по географии, которые не вызывают особых спортивных ассоциаций. Осознавать это не очень приятно.

В пятницу подопечные Криушенко с огромным трудом одолели 127-ю команду рейтинга ФИФА. Самое грустное заключается в том, что против скромных азербайджанцев белорусы играли вторым номером, хотя главный тренер обещал, «белокрылые» будут уделять больше времени контролю мяча. Увы, практически весь матч наши соотечественники провели на своей половине поля и были привычно заточены на контригру. Это настораживает, ведь перед началом поединка КИН отмечал, что пятничный соперник – команда уровня наших конкурентов за выход из группы Лиги наций. Выходит, поклонникам «националки» нужно готовиться к тому, что в играх против Люксембурга и Молдовы сборная будет играть исключительно от обороны.

В Баку белорусы впервые при Криушенко использовали атакующую модель игры 4-3-3. В прошлом году в качестве базовых систем Криушенко использовал 4-2-3-1 и 3-5-2. Тренер поменял расстановку, но не игровую философию: эшелонированная оборона и быстрый переход из обороны в атаку. Защитники не стеснялись грузить мяч на Лаптева в стиле «бей на солнце – окружай ворота». Мощный нападающий должен был цепляться за него и делать передачи в свободные зоны. Получалось не очень, Денис выигрывал мало борьбы. Правда, нужно отметить, именно его скидка головой в концовке первого тайма привела к суете у ворот Агаева и голу Стасевича.

Гости провели всего парочку по-настоящему классных и продуманных контратак. Лучшая случилась на 54 минуте. Драгун здорово перевел мяч на левый фланг, откуда Стасевич отпасовал в центр на Лаптева, который пробил во вратаря из выгоднейшей позиции.

Азербайджанцы создали намного больше моментов у ворот Гутора, но им где-то не хватало исполнительского мастерства, а где-то белорусов выручал голкипер. На старте сезона Александр находится в отличной форме. Он очень уверен в своих силах. В концовке встречи Гутор в очередной раз продемонстрировал, как здорово умеет играть ногами. Просто посмотрите на этот финт.

Подопечные Гурбана Гурбанова выглядели симпатичнее белорусов. Настораживает, не так ли? Азербайджанцы в основном атаковали через центр, где за ними не всегда успевали Маевский и Кисляк. Каждый из этого дуэта частенько ошибался. Иван не успевал играть на подборе, но соперников подводила реализация. У Сергея было не все в порядке с передачей. На 58-й минуте он здорово ошибся с коротким пасом, после чего нападающий гостей убежал один на один с Гутором, но, к счастью, промахнулся. В целом, практически у всех белорусов были проблемы с точными передачами.

Самое тревожное, что в концовке матча белорусы тупо отбивались от атак азербайджанцев. Гости хотели сохранить минимальный перевес любыми способами и даже не думали о нападении. Для этого было необходимо проявлять бойцовские качества и терпеть, находясь под высоким прессингом. Линия обороны, в которой к Политевичу добавились давно не вызывавшиеся в сборную Шитов, Мартынович и Веретило справилась с натиском.

Дотерпели и, слава Богу. Терпение и надежда на светлое будущее – наши любимые виды спорта. А весна перед началом очередного отборочного цикла – любимая пора года поклонников националки. В это время можно фонтанировать оптимизмом и надеяться на попадание команды на топ-турнир. Но, судя по игре с Азербайджаном, в Лиге наций белорусам придется нелегко, пусть в пятницу команда Криушенко все-таки добилась победы.


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