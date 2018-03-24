В Слуцке за плакаты о концерте в День Воли задержали активистов 1 24.03.2018, 10:17

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Случчане расклеивали плакаты организаторов концерта возле Оперного театра в Минске.

Во время расклейки плакатов с призывом праздновать 100-летие БНР (от организаторов празднования возле Оперного театра в Минске) в Слуцке задержаны минский областной координатор Движения «За Свободу» Виталий Омелькович и еще двое местных активистов.

«Мы расклеивали плакаты, подготовленные организаторами праздника возле Оперного театра в Минске. В частности там были слоганы «Празднуем вместе» и другие», - рассказал сайту рyx.by Омелькович.

По его словам, на данный момент он, а также активисты находятся в РОВД, идет процедура выяснения их личностей.