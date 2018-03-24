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Учитель: В старшей школе обучаются как минимум 30% детей, которым там нечего делать

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  • 24.03.2018, 10:32
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Две идеи от учителя и репетитора, как отбирать школьников в 10-е классы.

В Беларуси планируют зачислять учеников в 10-е профильные классы по итогам независимой аттестации.

О нововведении сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции БелТА.

Независимую аттестацию за 9-й класс общеобразовательной средней школы введут в 2019—2020 учебном году, пишет «Завтра твоей страны».

Минобразования рассматривает в качестве одного из вариантов аттестации республиканские контрольные работы, которые учащиеся будут выполнять в своих школах по текстам Министерства образования, а проверять их будут независимые комиссии.

Как пояснил Игорь Карпенко, кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.

Репетитор: Если это будет такая же профанация, как выпускные экзамены, то какой там будет отбор?

Многое зависит от того, как будет проводиться аттестация девятиклассников.

— Если это будет такая же профанация, как выпускные экзамены, то какой там будет отбор? – задается вопросом репетитор Алексей Василевский. — Практика показывает, что все испытания, которые проводятся в школах, необъективны.

Для эффективной оценки знания девятиклассников Алексей Василевский предлагает подключать Республиканский институт контроля знаний.

— Чтобы это было независимое испытание и проводилось не в школе и теми людьми, которые не имеют отношения к ученикам. Нужно, чтобы независимой аттестацией занимались незаинтересованные лица, которые объективно оценят знания детей, — подчеркивает эксперт.

Можно даже параллельно с ЦТ это проводить — в тех же аудиториях.

Эксперт уверен: для РИКЗа с его базой данных заданий и обкатанной системой проверки – это была бы очень простая задача.

— Система централизованного тестирования честная. Не слышал, чтобы были коррупционные схемы, позволяющие обойти ЦТ, — заключает собеседник.

Учитель: Лучше учителя, который готовит ребенка несколько лет, никто не скажет, на что он способен

Учитель Алесь Седяко предлагает Министерству образования альтернативу независимой аттестации, которая позволит сэкономить время и средства.

Алесь Седяко с 1982 года работает в школе. Учитель вспоминает, как проводился отбор в старшую ступень средней школы в советское время.

— Процент набора в старшие классы не превышал 50 %. В мае собирался педсовет, приглашали родителей и обсуждали успехи детей за курс базовой школы. Родителям давали рекомендации, кому продолжать обучение в школе, а кому в профессионально-технических училищах, где дети получат профессии.

По словам Алеся Седяко, в качестве классного руководителя с февраля по май он возил учеников в столичные ПТУ по субботам.

— Ребята знали условия поступления, каким профессиям там обучают, и в мае уже знали, куда они пойдут. Если вернуть форму, которая существовала в советские времена, мы бы разгрузили 10-11 классы. В старшей школе на сегодняшний день обучаются как минимум 30 % детей, которым там нечего делать и которые комфортно чувствовали бы себя в ПТУ.

Независимые проверки вроде республиканских работ учитель оценивает скептически: «потому что лучше учителя, который готовит ребенка несколько лет, никто не скажет, на что он способен».


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