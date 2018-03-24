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В Минске отключат подсветку зданий

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  • 24.03.2018, 11:49
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Основные здания не будут подсвечиваться с 20.30 до 21.30.

Минск сегодня присоединится к акции "Час Земли" и с 20.30 до 21.30 погасит огни подсветки знаковых архитектурных объектов, сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глобальная акция "Час Земли", организуемая по всей планете Всемирным фондом дикой природы, пройдет 24 марта в десятый раз. К ней присоединятся многие белорусские города и районы, в том числе Минск.

В первую очередь, городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных в этот день отключить свет с 20.30 до 21.30. Кроме того, в 20.30 погаснет подсветка Национальной библиотеки, Национального академического Большого театра оперы и балета, Национального академического театра имени Янки Купалы, Белорусской государственной филармонии, Национального художественного музея, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и других значимых объектов.

В прошлом году, когда в акции участвовали 11 белорусских городов и деревень, при содействии УП "Мингорсвет", Министерства культуры и Министерства образования была отключена подсветка около 200 объектов, в том числе проспектов Независимости и Победителей, Национальной библиотеки, колоннады Академии наук, костела Святых Симона и Елены, зданий "Врата города" у железнодорожного вокзала, некоторых университетов и других архитектурных объектов. Экономия оставила около 3000 кВт.ч энергии.

"Но цель "Часа Земли" не в том, чтобы сэкономить электричество. Это глобальный призыв к бережному и ответственному отношению к природе, к решительным мерам по сохранению климата на нашей планете, - подчеркнули организаторы. - Выключение света на один час позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу земли, так что каждый сможет внести свой вклад в благое дело планетарного масштаба".

Акция добровольная: люди сами решают, сколько и какие электроприборы они выключат. И это может стать первым шагом к изменению своих привычек в быту. Например, сподвигнет к экономному расходованию электроэнергии, тепла и воды, к выбору в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов.


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