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Теракт во Франции: умер полицейский, обменявший себя на заложника

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  • 24.03.2018, 12:04
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ФОто: Getty Images

В департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений.

В результате погибли четыре человека, включая офицера полиции, и были ранены еще 16. Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета, пишет BBC.

Нападавший был убит полицейским спецназом. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим.

Кроме того, от ран скончался 45-летний подполковник французской полиции Арно Белтрам, который обменял себя на последнего заложника террориста.

Дело в связи с происшествием открыло антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

Арно Белтрам
Фото: МВД Франции

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", - заявил вскоре после инцидента президент Франции Эммануэль Макрон.

Как развивались события

Утром в пятницу неизвестный открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.

Вскоре после этого появилась информация о захвате заложников в супермаркете Super U в городке Треб, в восьми километрах от Каркассона.

"Полиция проводит операцию в районе [супермаркета] Super U в Требе", - сообщил официальный "Твиттер" местных властей.

По сообщению представителей служб безопасности, захват заложников в супермаркете произошел около 11:15 по местному времени, там были слышны выстрелы.

Сообщалось, что захвативший заложников заявлял о своей приверженности запрещенной в России экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ). По словам очевидцев, мужчина называл себя "воином ИГ".

Вскоре мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что мужчина, захвативший заложников, остался в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники были отпущены.

После того как попытки провести переговоры не увенчались успехом, спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.

Как заявили в МВД Франции, всего жертвами нападавшего стали три человека - двое погибли в результате захвата заложников, еще один был убит до этого.

В ведомстве пояснили, что перед тем, как захватить заложников, мужчина напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, и отобрал его машину.

Еще 16 человек, по данным властей Франции, получили ранения. Один из них - подполковник жандармерии Арно Белтрам - скончался в больнице от полученных ранений.

Глава МВД Франции Жерар Колон, выступая с официальным заявлением, назвал имя нападавшего. По данным полиции, им оказался 26-летний житель Каркассона Редуан Лакдим, который действовал в одиночку.

По словам Колона, Лакдим был известен правоохранительным органам как мелкий торговец наркотиками, однако не был замечен в радикализации.

Как сообщал телеканал BFM TV, захватив заложников, Лакдим требовал освобождения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году.

Кто такой Салах Абдеслам?

Салах Абдеслам был арестован в Бельгии 18 марта 2016 года. Французские прокуроры считают, что он сыграл ключевую роль в парижских нападениях.

По версии следствия, он отвез трех смертников к стадиону "Стад де Франс" и, возможно, сам должен был совершить нападение в другом месте, но по неизвестной причине не сделал этого.

Как сообщала французская прокуратура, на одном из допросов он рассказал следователям, что собирался подорвать себя у стадиона, но в последний момент передумал.

Предположительно, Абдеслам также арендовал машину VW Polo, найденную у концертного зала "Батаклан" в Париже.

Брат Салаха Брахим Абдеслам был одним из смертников, подорвавших себя в кафе на бульваре Вольтера в Париже.

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. В результате скоординированной серии атак возле стадиона "Стад де Франс", нападений на несколько ресторанов и концертный зал "Батаклан" погибли 130 человек и более 350 получили ранения.


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