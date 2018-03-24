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В Бобруйске активистку РЭП Галину Смирнову посадили в ИВС

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  • 24.03.2018, 13:00
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Галина Смирнова
ФОто: spring96.org

В регионах продолжается превентивное задержание активистов.

Милиция хочет помешать участию людей в мероприятиях, посвященных 100-летию образования БНР, сообщает ПЦ «Вясна».

23 марта возле полночь при выходе из Бобруйского офиса ОГП была задержана лидер бобруйской организации партии и бобруйского отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова.

По информации местного активиста Владимира Лазарева, Смирнову содержат в изоляторе временного содержания Бобруйска. Составлен протокол административного правонарушения по статье 23.34 КоАП.

Предполагается, что суд над активисткой состоится в суде Бобруйска и Бобруйского района (ул. Тухачевского, 5).


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