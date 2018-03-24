В Бобруйске активистку РЭП Галину Смирнову посадили в ИВС

В Бобруйске активистку РЭП Галину Смирнову посадили в ИВС2
- 24.03.2018, 13:00
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В регионах продолжается превентивное задержание активистов.
Милиция хочет помешать участию людей в мероприятиях, посвященных 100-летию образования БНР, сообщает ПЦ «Вясна».
23 марта возле полночь при выходе из Бобруйского офиса ОГП была задержана лидер бобруйской организации партии и бобруйского отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова.
По информации местного активиста Владимира Лазарева, Смирнову содержат в изоляторе временного содержания Бобруйска. Составлен протокол административного правонарушения по статье 23.34 КоАП.
Предполагается, что суд над активисткой состоится в суде Бобруйска и Бобруйского района (ул. Тухачевского, 5).