закрыть
24 марта 2018, суббота, 14:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе

  • 24.03.2018, 13:09
  • 1,114

Оказывается, кофе может принести много пользы здоровью.

Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им, пишет novosti-n.org.

Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.

Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.

Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?

- укрепить сосуды и сердечную мышцу;

- снизить риск сахарного диабета;

- повысить концентрацию внимания;

- снизить уровень холестерина в крови;

- улучшить работу печени;

- настроиться на позитив;

- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.

Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью.

Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман