Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе 24.03.2018, 13:09

1,114

Оказывается, кофе может принести много пользы здоровью.

Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им, пишет novosti-n.org.

Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.

Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.

Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?

- укрепить сосуды и сердечную мышцу;

- снизить риск сахарного диабета;

- повысить концентрацию внимания;

- снизить уровень холестерина в крови;

- улучшить работу печени;

- настроиться на позитив;

- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.

Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью.

Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.