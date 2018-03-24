закрыть
24 марта 2018, суббота, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Украине внесут поправки в Конституцию

1
  • 24.03.2018, 14:06
Петр Порошенко
Фото: reuters

Членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель страны.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.

Президент дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят стремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Ранее Порошенко после получения Украиной статуса "страны-аспиранта" в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман