В Украине внесут поправки в Конституцию 1 24.03.2018, 14:06

Петр Порошенко

Фото: reuters

Членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель страны.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Об этом Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.

Президент дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят стремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Ранее Порошенко после получения Украиной статуса "страны-аспиранта" в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.