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В Гродно просят создать больше первых классов в польской школе

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  • 24.03.2018, 14:19
Анжелика Борис
Фото: polskieradio.pl

В школе № 36 с польским языком обучения ежегодно создают не более двух первых классов, хотя желающих гораздо больше.

И родители, и Союз поляков считают, что власти искусственно ограничивают набор в школу.

Союз поляков передал отделу образования Ленинского района Гродно петицию от 60 родителей будущих первоклассников.

Они призывают власти создавать больше польских первых классов, иначе опять не все дети смогут в них попасть, передает Польское Радио.

На подготовительный курс перед школой в Гродно сейчас ходит 75 детей. Председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис считает, что все они должны попасть в школу. А это значит, должны быть созданы три первых класса.

В прошлые годы гродненский отдел образования объяснял, что маленькая школа не может принять больше детей. Анжелика Борис считает это отговоркой, учитывая ситуацию, когда в других школах может быть даже 14 первых классов. В этом году СПБ и родители детей так рано подняли проблемную тему, чтобы было время ее решить.

В Беларуси работают две государственные школы с польским языком обучения: в Гродно и в Волковыске. Они были построены в 1990-х за счет Польши.


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