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Милиция забрала компьютер и смартфон за информацию о концерте 25 марта в «ВКонтакте»

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  • 24.03.2018, 14:39
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Сергей Мазур
Фото: vk.com

У жителя Марьиной Горки прошел обыск.

23 марта в 9 часов вечера дома у жителя Марьиной Горки Сергея Мазура появились милиционеры с постановлением прокурора об изъятии всех электронных носителей.

«Раньше у меня была национально-ориентированная страница в «ВКонтакте» — там было множество постов с нашей бело-красно-белой символикой. Через некоторое время я потерял к ней доступ. Когда обратился к администраторам «ВКонтакте», узнал, что белорусское Министерство информации обратилось к ним с запросом о блокировке страницы. Я отправил запрос в министерство. Они ответили, что осенью 2017-го суд Центрального района Минска признал информацию с моей страницы экстремистской», — рассказывает «Белсату» Сергей Мазур.

Сергей говорит, что перевел подписчиков на новую страницу.

«На своей новой странице я сделал пост с фотографиями с выставки в Национальном историческом музее, посвященной 100-летию БНР. Он очень хорошо разошелся в «ВКонтакте». Давал информацию о концерте 25-го марта. Вчера у меня на основании постановления прокурора забрали телефон и ноутбук — чтобы проверять», — рассказывает мужчина.

«Их визит связан с Днем Воли: пришли, чтобы я ничего не выкладывал», — уверен Мазур.

Сергей Мазур говорит, что не входит в организации или партии, но лично знаком с Павлом Северинцем, одним из сопредседателей Белорусской христианской демократии.

«Не принадлежу ни к каким организациям, но их поддерживаю, особенно если нужно что-то распространить в интернете — если оно законное», — добавляет Сергей Мазур.


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