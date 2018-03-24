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Массовое ДТП в Гомеле: один полетел на красный – 5 машин всмятку

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  • 24.03.2018, 17:53
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Фото: соцсети

Пользователи соцсетей возмущаются и делятся фото с места происшествий.

Для жителей Гомеля, да и не только областного центра, авария стала шоком. По словам очевидцев, массовое ДТП случилось вчера в районе 17.00 на Советской улице возле торгового центра «Карусель», пишет kp.by.

Почему-то «Фольцваген» на большой скорости поехал на красный сигнал светофора и влетел в «Мазду», которая в это время поворачивала налево. В результате «Мазду» отбросило так, что пострадало еще как минимум 5 машин. Фотографии впечатляют. На машинах не просто царапины, их действительно смяло. К счастью, все живы. По факту ДТП ГАИ проводит проверку.

Фото: соцсети

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