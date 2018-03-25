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Экс-президенту запретили покидать страну

  • 25.03.2018, 8:28
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Педро Пабло Кучински
Фото: Front News International

Бывший правитель Перу стал невыездным из страны на полтора года.

Суд в Перу в субботу, 24 марта, запретил ушедшему в отставку президенту страны Педро Пабло Кучински в течение полутора лет покидать страну. Запрет на выезд связан с коррупционными обвинениями, выдвинутыми в адрес 79-летнего Кучински. Помимо этого, по распоряжению прокуратуры Перу были проведены обыски в двух домах политика в столице страны Лиме, сообщает dw.com.

Подав тремя днями ранее в отставку, Кучински, который занимал высший государственный пост с июля 2016 года, предвосхитил грозившую ему процедуру импичмента. При этом политик на своей странице в Twitter написал, что ему нечего бояться и что он намерен сотрудничать со следствием. Пост главы государства занял вице-президент Мартин Вискарра.

Кучински обвиняется в незаконном получении нескольких миллионов долларов

Отставка Кучински связана с коррупционным скандалом вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год она перевела фирмам, связанным с Кучински, около 4,8 млн долларов якобы в качестве вознаграждения за консультации. Всего же компания потратила на взятки по всей Латинской Америке сотни миллионов долларов.

В декабре 2017 года оппозиция во главе с Кейко Фухимори, дочерью еще одного экс-президента Перу, Альберто Фухимори, уже предпринимала попытки сместить Кучински, однако потерпела неудачу. Незадолго до этого Кучински подписал указ о помиловании Альберто Фухимори, который был приговорен к 25-летнему тюремному сроку. Это вызвало массовые протесты по всей стране.


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