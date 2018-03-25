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Ночью соседи Беларуси перешли на летнее время

  • 25.03.2018, 12:17

Теперь у нас одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией.

В ночь с 24 на 25 марта наши соседи — страны Евросоюза и Украина — переходят на летнее время. В Беларуси стрелки часов переводить не нужно. Мы перестали это делать еще с 2011 года, пишет tut.by.

С 25 марта у нас одинаковое время не только с Россией, но и с Украиной, Литвой и Латвией. А вот с Польшей и Германией будет отличается на один час. Из-за этого Белорусская железная дорога уже скорректировала расписание международных поездов, а «Минсктранс» — международных автобусов.


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