Задержан журналист «Белсата» Андрей Козел 25.03.2018, 12:43

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Андрей Козел

Фото: Facebook

Журналиста забрали в психоневрологический диспансер.

В Минске задержан журналист «Белсата» Андрей Козел, об этом сообщает супруга Андрея, журналистка телеканала «Белсат» Ольга Чайчиц.

По всей стране проходят превентивные задержания. Арестованы десятки активистов.

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович.