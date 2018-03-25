РФ планирует построить мост в Северную Корею

РФ планирует построить мост в Северную Корею6
- 25.03.2018, 12:49
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РФ планирует соединить мостом свои дальневосточные территории с Северной Кореей.
Россия планирует построить мост, соединив свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей.
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, передает liga.net.
WP напоминает, что сейчас между Россией и КНДР существует железнодорожное сообщение по Мосту дружбы через реку Туманная. Новый мост позволит перевозить грузы без необходимости въезда на территорию Китая.
Между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска. С Россией в данный момент нет ни одного.
Первые переговоры между страной-агрессором и Северной Кореей уже состоялись.
При этом Россия поддержала санкции ООН против Северной Кореи.