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РФ планирует построить мост в Северную Корею

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  • 25.03.2018, 12:49
  • 1,946
Иллюстрационное фото

РФ планирует соединить мостом свои дальневосточные территории с Северной Кореей.

Россия планирует построить мост, соединив свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, передает liga.net.

WP напоминает, что сейчас между Россией и КНДР существует железнодорожное сообщение по Мосту дружбы через реку Туманная. Новый мост позволит перевозить грузы без необходимости въезда на территорию Китая.

Между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска. С Россией в данный момент нет ни одного.

Первые переговоры между страной-агрессором и Северной Кореей уже состоялись.

При этом Россия поддержала санкции ООН против Северной Кореи.


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