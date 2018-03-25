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На день рождения британской королевы может прийти любой желающий

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  • 25.03.2018, 13:04

Билеты на праздничный концерт в честь 92 дня рождения королевы Елизаветы II находятся в свободной продаже.

Билеты на праздничный концерт, организованный BBC в честь 92 дня рождения королевы Елизаветы II, находятся в свободной продаже. Стоимость билетов начинается с 32 долларов. Об этом сообщает журнал РИА «Новости» со ссылкой на Travel+Leisure.

21 апреля концерт при участии Стинга, Шегги, которые выпускают совместный альбом, Кайли Миноуг, Крейга Дэвида, сэра Тома Джонса и Ladysmith Black Mambazo из ЮАР пройдет в Royal Albert Hall в Лондоне.


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