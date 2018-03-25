В Минске задержали сына журналиста «Радыё Свабода» Виталия Цыганкова
- 25.03.2018, 13:07
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Сын журналиста специально приехал на праздник из-за границы.
Об этом сообщает журналист «Радыё Свабода» Виталий Цыганков в своем «Фейсбуке»:
«Сына забрали на Якуба Коласа. Фотографировал для своего студенческого проекта. В самую гущу не лез, я ему советовал быть подальше. Подошли к памятнику Якуба Коласа, где он стоял, и повели в автозак. На мое вмешательство, что я папа, и что я с «Радыё Свабода», отреагировали, что и меня сейчас заберут.
Приехал сыночек на один день на Родину, специально на праздник», - написал Виталий Цыганков.