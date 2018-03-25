В Минске задержали сына журналиста «Радыё Свабода» Виталия Цыганкова 25.03.2018, 13:07

1,012

Виталий Цыганков

Сын журналиста специально приехал на праздник из-за границы.

Об этом сообщает журналист «Радыё Свабода» Виталий Цыганков в своем «Фейсбуке»:

«Сына забрали на Якуба Коласа. Фотографировал для своего студенческого проекта. В самую гущу не лез, я ему советовал быть подальше. Подошли к памятнику Якуба Коласа, где он стоял, и повели в автозак. На мое вмешательство, что я папа, и что я с «Радыё Свабода», отреагировали, что и меня сейчас заберут.

Приехал сыночек на один день на Родину, специально на праздник», - написал Виталий Цыганков.