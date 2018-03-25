закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске задержали сына журналиста «Радыё Свабода» Виталия Цыганкова

  • 25.03.2018, 13:07
  • 1,012
Виталий Цыганков

Сын журналиста специально приехал на праздник из-за границы.

Об этом сообщает журналист «Радыё Свабода» Виталий Цыганков в своем «Фейсбуке»:

«Сына забрали на Якуба Коласа. Фотографировал для своего студенческого проекта. В самую гущу не лез, я ему советовал быть подальше. Подошли к памятнику Якуба Коласа, где он стоял, и повели в автозак. На мое вмешательство, что я папа, и что я с «Радыё Свабода», отреагировали, что и меня сейчас заберут.

Приехал сыночек на один день на Родину, специально на праздник», - написал Виталий Цыганков.


популярное за неделю

Мнение

Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип
Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович