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В Кишиневе проходит митинг сторонников объединения Молдовы и Румынии

  • 25.03.2018, 13:13
Фото: Reuters

Активисты проводят масштабную акцию, посвященную столетию присоединения Бессарабии к Румынии.

Сторонники объединения Молдовы и Румынии проводят в Кишиневе масштабную акцию, посвященную столетию присоединения Бессарабии к Румынии.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на издание Newsmaker.

Организатором акции в честь 100-летия так называемой унири выступил "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Организаторы назвали свое мероприятие "Великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков. Также будут присутствовать представители местной власти из районов и населенных пунктов, которые поддержали кампанию унионистов и подписали символические декларации о присоединении к Румынии.

В канун акции много говорили о возможности провокаций и столкновений между унионистами и сторонниками молдавской государственности. Организаторы акции, впрочем, заверили, что готовят мирное мероприятие и не намерены дестабилизировать ситуацию. Они также попросили МВД и спецслужбы обеспечить безопасность участников акции и не допустить провокаций.


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