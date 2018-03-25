Назначение советника Трампа взвинтило цены на нефть 25.03.2018, 13:17

Стоимость барреля Brent повысилась до максимума за два месяца.

Рост цен на нефть ускорился на фоне усиления геополитических рисков. Так, стоимость Brent увеличилась до более чем 70 долларов за баррель впервые с 29 января.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к закрытию торгов 23 марта увеличилась до 70,03 доллара за баррель.

За неделю котировка Brent подскочила на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля, WTI – на 4,9%.

Главным фактором, повысившим геополитические риски, стало назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

"Мы видим так называемую "наценку Болтона", – сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. – Такая смена советников заставляет рынок беспокоиться по поводу того, как будут развиваться отношения с Ираном".