Задержаны журналисты Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич

Задержаны журналисты Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич1
- 25.03.2018, 13:44
В День Воли репрессиям подверглись независимые журналисты.
На площади Якуба Коласа были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич, сын одного из лидеров оппозиции Виктора Ивашкевича.
Ранее были задержаны журналисты «Белсата» Сергей Ковалев, Екатерина Андреева, Андрей Козел, Любовь Лунева.
Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.