Задержаны журналисты Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич 1 25.03.2018, 13:44

Станислав Ивашкевич

В День Воли репрессиям подверглись независимые журналисты.

На площади Якуба Коласа были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич, сын одного из лидеров оппозиции Виктора Ивашкевича.

Ранее были задержаны журналисты «Белсата» Сергей Ковалев, Екатерина Андреева, Андрей Козел, Любовь Лунева.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.