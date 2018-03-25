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Задержаны журналисты Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич

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  • 25.03.2018, 13:44
Станислав Ивашкевич

В День Воли репрессиям подверглись независимые журналисты.

На площади Якуба Коласа были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Игорь Ильяш и Станислав Ивашкевич, сын одного из лидеров оппозиции Виктора Ивашкевича.

Ранее были задержаны журналисты «Белсата» Сергей Ковалев, Екатерина Андреева, Андрей Козел, Любовь Лунева.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.


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