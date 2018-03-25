Видеофакт: В Кемерово загорелся торговый центр 25.03.2018, 14:36

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Погибли четыре ребенка.

В российском Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли четыре ребенка.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что дети погибли от отравления продуктами горения. Еще семь человек пострадали.

Площадь возгорания торгового центра достигла 500 квадратных метров. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пожар произошел как раз в той части здания, где расположен развлекательный комплекс. Горят три из четырех этажей здания.

Также есть информация, что люди выпрыгивали с четвертого этажа здания, чтобы спастись от огня. Людей также снимают с крыши.