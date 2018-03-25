закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Times of Israel: Иран использует русских в Сирии как живой щит

2
  • 25.03.2018, 14:59
  • 1,515

Иран возводит свои объекты на территории Сирии в непосредственной близости от российских военных баз.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на информированные источники, Исламская республика Иран теперь возводит свои объекты на территории Сирии в непосредственной близости от российских военных баз, передает newsru.co.il.

Издание сообщает, что базы должны стать своеобразным прикрытием, ограничивающим свободу действий израильских ВВС. В Тегеране полагают, что Израиль не станет рисковать возможной конфронтацией с Россией.

Отмечается, что это решение было принято без согласия Москвы. Таким образом, россияне станут фактически человеческим щитом. Источники Times of Israel говорят о том, что строительство объектов – лишь одно из проявлений расхождений России и Ирана в сирийском вопросе.

Непосредственная цель у обоих союзников одинакова: сохранение и укрепление режима Башара Асада. Однако Иран намерен переселить в Сирию сотни тысяч шиитов, превратив государство в своего сателлита. Москва и Тегеран также стремятся к участию в проектах по реконструкции Сирии. Напомним, что несколько дней назад в Израиле завершились учения "Можжевеловая кобра", в которых принимали участие и американские военнослужащие. В этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга.

При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.

Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии.

Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.


популярное за неделю

Мнение

Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип
Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович