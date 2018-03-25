Times of Israel: Иран использует русских в Сирии как живой щит 2 25.03.2018, 14:59

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Иран возводит свои объекты на территории Сирии в непосредственной близости от российских военных баз.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на информированные источники, Исламская республика Иран теперь возводит свои объекты на территории Сирии в непосредственной близости от российских военных баз, передает newsru.co.il.

Издание сообщает, что базы должны стать своеобразным прикрытием, ограничивающим свободу действий израильских ВВС. В Тегеране полагают, что Израиль не станет рисковать возможной конфронтацией с Россией.

Отмечается, что это решение было принято без согласия Москвы. Таким образом, россияне станут фактически человеческим щитом. Источники Times of Israel говорят о том, что строительство объектов – лишь одно из проявлений расхождений России и Ирана в сирийском вопросе.

Непосредственная цель у обоих союзников одинакова: сохранение и укрепление режима Башара Асада. Однако Иран намерен переселить в Сирию сотни тысяч шиитов, превратив государство в своего сателлита. Москва и Тегеран также стремятся к участию в проектах по реконструкции Сирии. Напомним, что несколько дней назад в Израиле завершились учения "Можжевеловая кобра", в которых принимали участие и американские военнослужащие. В этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга.

При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.

Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии.

Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.