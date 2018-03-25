Президент Польши поздравил белорусов со 100-летием БНР 25.03.2018, 15:32

Анджей Дуда

ФОто: gazeta.pl

Анджей Дуда пожелал белорусам удачи и успехов на благо их Родины.

25 марта отмечается 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики.

По этому случаю президент Польши Анджей Дуда пожелал белорусам, «с которыми Польский Народ связан общей историей и культурой», удачи и успехов на благо их Родины, передает «Радио Польша».

В Минске и других городах Беларуси проходят в воскресенье, 25 марта, праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею первого независимого государства в новейшей истории Беларуси.

В полдень в белорусской столице запланирован оппозиционный «Марш достоинства и свободы». Власти разрешили провести митинг и концерт возле Большого театра оперы и балета. Однако, как сообщает правозащитная организация «Вясна», во многих городах и поселках, власти предпринимают действия по блокированию праздничных акций.

24 марта состоялись превентивные задержания местных оппозиционных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке. В воскресенье в Минске был задержан оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич.