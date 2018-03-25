Трамп объяснил свое решение подписать закон о расходах федерального правительства 25.03.2018, 17:30

Президент США подчеркнул необходимость финансировать военных.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объяснил свое решение подписать закон о расходах федерального правительства на сумму 1,3 триллиона долларов, вопреки первоначальным сомнениям, указав на дополнительное финансирование вооруженных сил и национальной безопасности, составляющее миллиарды долларов, передает «Голос Америки».

Трамп, который находится в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, написал в «Твиттере», что благодаря дополнительным ассигнованиям «создается множество рабочих мест и наши вооруженные силы снова богаты». По его словам, строительство стены на границе с Мексикой, за которое он выступает – «это вопрос национальной безопасности».

Трамп сначала грозил наложить вето на законопроект, но затем, хотя и неохотно, подписал закон в пятницу. После этого он столкнулся с критикой консерваторов, обвиняющих его в том, что он поддался демократам в Конгрессе. Президент заявил в пятницу в Белом доме, что он «очень разочарован» принятым бюджетом, в частности потому, что документ не предусматривает выделения средств на строительство стены в полном объеме. Однако Трамп заявил, что у него «не было выбора», потому что страна должна финансировать вооруженные силы.

Трамп требовал выделить 25 миллиардов долларов на строительство стены, но в принятом бюджете предусмотрено меньше 1,6 миллиарда долларов на строительство новых секций стены взамен старых. В воскресенье Трамп написал в Твиттере, что даже с этими деньгами можно сделать многое, и это лишь «первоначальный взнос».

Трамп добавил, что «остальные деньги поступят», и вновь заявил, что демократы «оставили» молодых иммигрантов, ищущих возможности легально остаться в стране. В пятницу Трамп отметил, что законопроект не продлил меры по защите от депортации около 700 тысяч иммигрантов, так называемых «мечтателей», из-за недостаточного финансирования программы, которую сам президент пытается закрыть.

Угрожая вето, Трамп вступал в конфликт с ведущими сотрудниками администрации и республиканским спикером Палаты представителей Полом Райаном, который призывал его подписать законопроект. Однако влиятельные консерваторы осудили план масштабных расходов, предупредив, что он приведет к увеличению национального долга.

В пятницу президент предупредил Конгресс, что «больше он никогда не подпишет такой законопроект». Он призвал Сенат пересмотреть регламент, чтобы все законопроекты могли приниматься простым большинством. Кроме того, он призвал Конгресс предоставить ему право постатейного вето, чтобы вычеркивать конкретные статьи расходов, с которыми он не согласен. В 1998 году Конституционный суд постановил, что одобренное Конгрессом право постатейного вето является неконституционным.