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Дмитрий Фрига: Ни в одной стране мира такого нет

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  • 25.03.2018, 18:39
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Дмитрий Фрига

Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа.

Известный белорусский композитор Дмитрий Фрига прокомментировал массовые задержания в День Воли.

«Только в Беларуси возможен такой разговор: «Там сегодня праздник, будет куча ОМОНа и небезопасно». И все прекрасно понимают, что главная опасность идёт именно от ОМОНа и силовиков. Я сам несколько раз чудом не попадал в автозак, когда на таких «праздниках» в автозаки кидали ни в чем не повинных людей. Просто прохожих. Все помнят однорукого хлопающего в ладоши человека. Ни в одной стране мира такого нет. И ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа. Всё, чем может гордится эта страна, у нее, к сожалению, было в прошлом. В настоящем — только колхоз и ОМОН», - написал Дмитрий Фрига на своей странице в «Фейсбуке».


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