За неделю из банков Латвии вывели €365 миллионов 25.03.2018, 19:23

Об этом свидетельствуют данные Комиссии по рынку финансов и капитала.

Вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро.

Об этом свидетельствуют данные Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK), пишет «Корреспондент».

«На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 миллиарда евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 миллионов евро», − отметили в FKTK.

Ранее Комиссия прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами из латвийских банков будут выведены миллиарды евро.

Всего с 13 февраля, когда США предложили принять меры против ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 миллиарда евро, или на 10,5%. Банк ABLV заявил о самоликвидации.

FTFK намерена добиться, чтобы доля вкладов нерезидентов в банках Латвии снизилась с нынешних 35% до 5%.