Ольга Майорова: Я рада за тех, кто потанцевал и послушал музыку 1 25.03.2018, 20:04

Ольга Майорова

Неужели умные опытные люди не видят за деревьями леса?

Общественная активистка Ольга Майорова поделилась в Facebook мнением о праздновании у Оперного театра 100-летия провозглашения БНР.

«Я рада за тех, кто потанцевал и послушал музыку. Надеюсь, что они вышли из-за загородки без БЧБ-флагов, ленточек и шариков. Потому что иначе их могли запихнуть в синий бус и увезти в неизвестном направлении. Как некоторых и увезли. Возможно, они даже успеют приобрести иллюзию, что у нас можно безнаказанно праздновать нечто , не соответствующее идеологии государства. Некоторые даже запишутся в члены партий. И будут долго еще верить в мирные перемены и искренность партийных боссов. Это пройдет. Это всегда проходит. Люди не знают подоплеки событий и реагируют на флаг. Это хорошо и нормально.

Но те, кто в курсе предыдущих событий? Мне трудно поверить, что умные опытные люди не видят за деревьями леса. Как можно не понимать людей, которые в День Воли просто захотели пройти по проспекту своего города и обзывать их гапонами и кретинами? Людей, которые за уши никого с собой не тащили, и большинство из которых собирались потом на концерт.

Ладно, можно было в упор не видеть подстав и передергиваний весь месяц с лишним. Особенно, если солнце режет глаза. Ладно, можно не признавать политическую составляющую Дня Воли. Особенно, если не хочется вспоминать прошлый год. Но если вы претендуете на то, чтобы людьми зваться, признайте право других людей делать то, что они считают нужным. Хотя бы не закидывайте их какашками. Пожалуйста. Об анализе политической ситуации, складывающейся в результате такой либерализации, я даже не заикаюсь. Потому что это будет очень невкусное блюдо. Как бы нам всем не подавиться.

P.S. Мое уважение католической церкви. Я, человек совершенно невоцерковленный, была счастлива услышать поздравление с юбилеем государственности от главного иерарха католиков Беларуси. И это была политика. И это было добро», - написала Ольга Майорова.