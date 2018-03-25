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Задержанных в Минске девушек-правозащитников таскали за волосы и выкручивали им пальцы

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  • 25.03.2018, 20:09
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Девушки рассказали о жестоком обращении с ними в Советском РОВД.

Утром 25 марта правоохранители задержали около сотни человек, которые пришли на площадь Якуба Коласа в центре Минска, где часть оппозиции собиралась начинать шествие. Среди задержанных были и правозащитники. Некоторые из них говорят о «жестоком насилии» в отношении девушек со стороны милиционеров, передает «Радыё Свабода».

Наблюдатель правозащитного центра «Весна» Анна Саханкова, которую сначала задержали, а потом отпустили из Советского РОВД, сообщила, что ее коллегу Татьяну Мастыкину милиционеры держали за волосы, пока фотографировали.

Правозащитник Анисия Козлюк сообщила о «жестоком насилии в отношении девушек» в Советском РОВД.

Наблюдатель Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Самникова сказала, что вместе с двумя коллегами ее задержали на площади Якуба Коласа и доставили в Советский РОВД. По словам девушки, ей выкручивали пальцы, снимали пирсинг, таскали за волосы. Наблюдателей обвиняют в участии в якобы запрещенном шествии и в сопротивлении милиции.


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