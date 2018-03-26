Активистку Анну Смилевич оштрафовали за сбор подписей в поддержку белорусского языка 6 26.03.2018, 22:24

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Анна Смилевич

Активистку оштрафовали на 15 базовых величин.

Главу «Молодежи БНФ» Анну Смилевич оштрафовали на 15 базовых величин (367,5 рублей) за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года. Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях.

«Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда», – сообщается в группе «Молодежи БНФ» в Фейсбуке.