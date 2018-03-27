В ТЦ в Кемерове выключили сигнализации за 15 минут до пожара 27.03.2018, 19:05

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Об этом заявил глава компании, обслуживавшей системы пожаротушения и сигнализации в ТЦ.

Система пожаротушения и пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово находились в исправном состоянии, однако были отключены охраной. Об этом заявил глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игорь Полозиненко на судебном заседании по продлению ему меры пресечения, передает РБК.

«Система пожаротушения находилась в технически исправном состоянии. На 25 марта 2017 года, на 15:55, система была исправна. Насколько мне известно, система была отключена физически, представителем охраны», — заявил он. По словам Полозиненко, оборудование было отключено примерно за 15 минут до пожара. «Насколько мне известно, пожар произошел в районе 16:18 25 марта. Система была физически отключена в 15:55», — рассказал он.

Он утверждает, что все документы, подтверждающие работоспособность системы, были переданы в Следственный комитет. «Основная причина, по которой не произошло срабатывание — человеческий фактор. Человек выключил систему оповещения, люди не смогли эвакуироваться из помещения», — считает Полозиненко. Подрядчик предположил, что отключение систем пожарной безопасности стало причиной паники. Последняя плановая проверка работы систем пожарной безопасности, по его словам, произошла 20 марта. Заявок о неисправности систем в компанию не поступало.

Полозиненко рассказал и о блокировке дверей в кинотеатре, откуда во время пожара не смогли выбраться погибшие. Он сообщил, что в его сферу ответственности не входило обслуживание дверей, однако напомнил, что по требованиям пожарной безопасности при срабатывании сигнализации двери должны быть обязательно разблокированы: «Насколько мне известно, двери в кинотеатре были закрыты ключами. Есть определенное требования у прокатчиков — чтобы не заходили бесплатно без билетов. Я так понимаю, что ответственное лицо, которое должно было открыть двери в случае пожара, тоже растерялось, возможно, сбежало».

По итогам заседания суд постановил продлить срок задержания Полозиненко на трое суток.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами, по предварительным данным, стали 64 человека, в том числе более 40 детей. Следственный комитет сообщил, что ему известно о 67 заявлениях о пропавших без вести. Часть из них уже опознана, но принадлежность большей части тел будет установлена только с помощью генетической экспертизы. Из-за вероятности ошибки публикация точного списка погибших пока невозможна, заключили в СКР.

После пожара стало известно, что двери в кинотеатре, где находилась значительная часть погибших, были заблокированы. Люди, находившиеся внутри, не могли покинуть помещение. Информацию о том, что с помощью запертых дверей владельцы кинотеатра боролись с безбилетниками, ранее подтвердил глава СКР Александр Бастрыкин.