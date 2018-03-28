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Видеофакт: Голкипер «Немана» отправил вратаря «Юности» в нокдаун

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  • 28.03.2018, 22:23
Виталий Трус

Массовая потасовка произошла в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею.

В третьем периоде матча финальной серии чемпионата Беларуси между «Неманом» и «Юностью» (2:1) произошла массовая потасовка, в которой приняли участие вратари команд.

Кипер гостей Дмитрий Мильчаков устроил драку со своим визави Виталием Трусом. Вратарь гостей в итоге был отправлен в нокдаун, ему потребовалась помощь врача, передает «Прессбол».

Отметим, что Трус заработал удаление до конца игры, а Мильчаков получил в общей сложности 14 минут штрафа.


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