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Борис Джонсон: Россия недооценила реакцию мира на отравление Скрипаля

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  • 29.03.2018, 11:18
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Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Провокации Кремля вывели из терпения три континента.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего российского шпиона в Англии, вину за которое Лондон возлагает на Москву, сообщает «Голос Америки».

Выступая перед послами зарубежных стран в Лондоне, Джонсон сообщил, что к настоящему времени 27 государств решили выдворить российских дипломатов в связи с предполагаемой причастностью Москвы к отравлению, которую российские власти отрицают.

«Эти выдворения отражают момент, когда внезапно кристаллизовалось некое ощущение, когда годы придирок и провокаций до предела истощили коллективное терпение, когда во всем мире, на трех континентах, появились страны, которые готовы заявить: хватит», – сказал он.

«Если Россия считает, что мы морально ослабли, настолько зависимы от углеводородов, что мы постоянно стремимся избежать рисков и настолько боимся России, что не посмеем ответить, вот их ответ», – добавил он.


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