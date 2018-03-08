В мире появилась первая женская криптовалюта 9 8.03.2018, 18:24

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«Женский» токен будет называться Equi.

События февраля на рынке цифровых валют неожиданно оказались подготовкой к 8 марта: «женский» токен будет называться Equi, он будет создан на основе блокчейна Ethereum. Как это событие и другие тенденции изменят мир криптовалют, пишет Forbes.ru.

В феврале курс биткоина колебался незначительно: нырнул с $8000 до $6000, а потом вырос до $10000. Но события в криптосреде не замерли.

Первая в мире криптовалюта для женщин

Вслед за отраслевым, финансовым, географическим и технологическим критериями, по которым можно уже сейчас классифицировать токены на рынке криптовалют, к ним присоединяется новый — гендерный — фактор различия.

Очень жаль, что и технические характеристики, и цели токена пока держатся инициатором женской криптовалюты, шотландской баронессой Мишель Мон в строжайшем секрете.

Тем не менее, в середине февраля стало известно 2 факта: новый «женский» токен будет называться Equi, он будет создан на основе блокчейна Ethereum.

Если сначала криптосообщество было как хобби для потенциальных инвесторов, то теперь вовлекающим фактором выбрана половая принадлежность. Видимо, это можно считать началом процесса привлечения женской аудитории в криптоиндустрию.

Осталось сжать кулаки в ожидании скорого появления «детской» и «пожилой» криптовалют. Думается, что ждать осталось недолго.