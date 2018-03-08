В Финском заливе потерпело бедствие направлявшиеся в Петербург судно 8.03.2018, 21:05

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Экипаж судна состоит из 22 человек.

В водах Финского залива грузовое судно, направлявшиеся в Санкт-Петербург под флагом Панамы, подало сигнал бедствия. Об этом сообщили в Пограничной охране Финляндии, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, судно терпит бедствие к западу от острова Гогланд. В Пограничной охране сообщили, что в машинном отделении корабля есть вода. По данным пограничников, экипаж судна состоит из 22 человек, их жизням ничего не угрожали. «Помещение задраили. Опасности затопления судна нет», — сказали в пограничной охране.

Как сообщается в Twitter финского ведомства, в машинное отделение судна попало около пяти метров воды. К терпящему бедствие кораблю были направлены морские спасательные подразделения, а также вертолет. Пограничные службы готовы эвакуировать людей с судна.Также к нему подошел ледокол Nordic. Ситуация на корабле остается стабильной.

По данным агентства «Невских новостей», на панамском судне находятся продовольственные товары, которые везли из Панамы в Петербург. Пробоину корабль получил в корме машинного отделения. По данным агентства, дыру уже закрыли, а воду из корабля откачали. Судно находится на плаву.