Как правильно обменять автомобиль по принципу «ключ на ключ» 9.03.2018, 10:58

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Когда из-за обмена авто придется платить налог.

О том, как правильно купить или продать автомобиль, на что обратить внимание при этом и с чем можно столкнуться, СМИ писали не раз. Но машину можно не только купить или продать. Есть довольно непривычные для автолюбителей виды сделок, при совершении которых также наступает право собственности. О них - в материале abw.by.

Как правильно обменять автомобиль по принципу "ключ на ключ"

Обмен автомобилями - это, как и обмен любым другим имуществом, один из видов гражданско-правовых сделок. А раз уж они гражданско-правовые, то и регулируются нормами ГК РБ. Но юридически правильнее в данном случае употреблять термин "мена", а не "обмен".

Статья 538. Договор мены

1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Как видно из норм Гражданского кодекса, каждая из сторон, а их две, передает в пользу другой стороны товар (имущество). Ключевым здесь является "передать в собственность". То есть мы говорим о способе отчуждения имущества, поэтому обращаемся уже к другому документу, а именно - указу Лукашенко №504 "О некоторых сделках по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств". В этом документе коротко и понятно разъясняется, как такую сделку зарегистрировать.

Обменять автомобиль на другой законодательство позволяет только путем заключения соответствующего договора, именуемого договором мены. Составляется он в трех экземплярах: по одному каждой стороне и еще один экземпляр необходимо представить в регистрационный отдел ГАИ.

Статья 539 Гражданского кодекса предусматривает, что товары, подлежащие обмену, считаются равноценными, то есть стоимость одного автомобиля в целом равна стоимости другого, обмениваемого. Если эта стоимость неравноценна, то руководствоваться следует ч.2 ст.539 ГК РБ:

В случае когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен законодательством или договором.

С другой стороны, если в договоре даже при наличии существенной разницы в стоимости обмениваемого имущества вы зафиксировали отсутствие доплаты, то будут действовать условия именно договора, такую доплату осуществлять не придется.

Когда же вы станете полноправным собственником при обмене автомобилями?

Статья 541 ГК РБ. Переход права собственности на обмениваемые товары:

- Если законодательством или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.

Получается, что с юридической точки зрения такой вид договора (обмен) мало чем отличается от договора купли-продажи - только названием и отсутствием документа об оплате. Да и правила, применяемые при обмене, едины с теми, что применяются для сделок по купле-продаже, о чем сказано в ч.2 ст.538 ГК РБ.

Но есть одно но, о котором необходимо упомянуть и всегда помнить. При обмене автомобилями нет покупателя и продавца авто в силу требований той же ч.2 ст.538 ГК РБ. Каждая из сторон называется продавцом. Для чего важна эта терминология, в чем разница и каковы последствия? Отвечаем. Получается, что обе стороны имущество продают. Это значит, что если вы ранее в течение года уже совершали продажу автомобиля, то юридически обмен становится второй сделкой по продаже автомобиля.

И если вы продали (обменяли) автомобиль по стоимости дороже, чем этот же автомобиль ранее приобрели, или у вас вообще потерялись документы, подтверждающие, сколько денег за авто вы отдали при покупке, то необходимо будет уплатить подоходный налог, поскольку, по сути, вы получили прибыль.

Ежели вы обменяли автомобиль, как говорится, себе в убыток, то есть не получили никакой прибыли, то и налог вас не коснется.

Поэтому обращайте внимание на цифры, которые прописываете в договоре, и сравнивайте их с цифрами в документах, по которым автомобили покупали ранее.

Подарили автомобиль - что делать?

Да, такое тоже бывает, ведь мир не без добрых людей. Рассмотрим особенности таких сделок, а это, безусловно, также вид сделки, поскольку имущество отчуждается в собственность другого лица. О том, что такое дарение, говорится в ГК РБ:

Статья 543. Договор дарения:

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 545) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.

Обращаем внимание, что если кто-то пообещал вам подарить "все, что есть, или половину того", без указания на конкретное имущество, то такой договор, если он заключен, признается ничтожным. Если даритель в договоре обещает подарить что-либо после своей смерти, то такой договор также признается ничтожным (недействительным), поскольку о дарении здесь речи уже не идет, к дарению в таком виде применяются нормы гражданского законодательства о наследовании. Каковы же требования к договору дарения?

Статья 545. Форма договора дарения:

1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:

1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает более чем в пять раз установленный законодательством размер базовой величины;

2) договор содержит обещание дарения в будущем.

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен.

3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.

То есть при дарении тоже необходимо будет составить договор, один его экземпляр представить в ГАИ для регистрации сделки.

Рассмотрим нюансы. Если вам пообещали что-либо подарить, но устно, без составления договора, то, увы, останетесь без подарка, а "предъявить" потенциальному дарителю будет нечего, проще говоря, "пообещал" к делу не пришьешь.

"Как подарил, так и назад заберу", - можете услышать в свой адрес. И действительно, законодательство предусматривает отмену дарения в определенных случаях, прописанных в ст.549 ГК РБ:

Статья 549. Отмена дарения

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.

2. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с нарушением положений акта законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица экономически несостоятельным (банкротом).

И если, не дай Бог, одаряемый совершил действия, предусмотренные этой нормой, он обязан будет вернуть подарок.