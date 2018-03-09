В Пхенчхане начались зимние Паралимпийские игры 9.03.2018, 18:57

15 белорусских спортсменов выступят в двух видах спорта.

Флаг на церемонии несли южнокорейские паралимпийские спортсмены — Чхве Сара и Чхве Килла (горнолыжный спорт, нарушение зрения), Лим Хо Вон (теннис на колясках), Юн Чи Ю (настольный теннис), Пак Хён Гю (баскетбол на колясках), Пак У Чхоль (регби на колясках), Бон Хён Чхэ (лыжи), О Ёнюн (легкая атлетика), сообщает БелТА.

Паралимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру тремя полумесяцами красного, синего и зеленого цветов, впервые был использован на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году. Три полумесяца Agitos символизируют движение, символ был создан крупным Европейским рекламным агентством Scholz & Friends.

Фото: REUTERS

Паралимпийский гимн Hymn de l’Avenir («Гимн будущего»), исполненный во время церемонии поднятия флага, был сочинен композитором Тьерри Дарнисом, гимн был утвержден Международным паралимпийским комитетом (МПК) в 1996 году.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России не смогут выступить на Играх под национальным флагом. Решением МПК россияне примут участие в Играх под паралимпийским флагом в статусе нейтральных паралимпийцев из России. Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.

Как сообщает БЕЛТА, в параде атлетов приняла участие белорусская делегация. Знаменосцем сборной выступила многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек. Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины шесть дебютантов Паралимпийских игр.

По мнению главы Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля, если государство вкладывает немалые средства в подготовку атлетов, значит, нужно требовать и результат. «На мой взгляд, выступление наших паралимпийцев будет хорошим, если белорусская команда в Пхенчхане завоюет пять медалей», — отметил он.

На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 15 белорусских спортсменов выступят в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. Первые медали будут разыграны 10 марта.

С Игр в Сочи белорусские атлеты привезли три бронзовые награды.