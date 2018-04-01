Житель Слуцка вынес из магазинов десятки тысяч бесплатных пакетов 9 1.04.2018, 11:25

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Милиция его задержала, но отпустила — преступления нет.

При осмотре квартиры жителя Слуцка нашли целый склад бесплатных пакетов. Чтобы их вывезти, понадобился целый микроавтобус. А в итоге (после разбирательства) все пакетики привезли случчанину домой обратно. Состава преступления нет, сообщает kurjer.info.

В середине марта слуцким правоохранителям пришлось рассматривать заявления сразу от трёх торговых сетевых компаний. 24-летний житель Слуцка систематически выносил из торговых залов шести разных магазинов города бесплатные фасовочные пакеты.

Охрана магазинов заметила это по камерам видеонаблюдения, и, просмотрев архивы, установила, что он это делал каждый день. После этого администрации магазинов и обратились в правоохранительные органы.

В рамках проверки заявления милиция осмотрела дом случчанина (парень живёт в частном секторе в районе Молодёжного центра). В одной из комнат и был обнаружен целый склад новых пакетиков.

По описи у него было изъято 71 357 пакетиков. Подсчёт занял около шесть часов. Пакетики пришлось вывозить на микроавтобусе.

Оптовая цена одного пакетика колеблется в пределах 0,7−1 копейки. Таким образом, его «склад» оценивается на сумму около 700 рублей.

Милиции молодой человек пояснил, что выносил пакетики почти каждый день в течение двух лет. Каждый раз он якобы хотел что-нибудь купить (хлеб, овощи и другие фасуемые товары), но передумывал.

Посещая разные магазины, в день он выносил по 50−100 пакетиков.

Случчанин не дал милиции вразумительного ответа, что он собирался делать с накопленным «складом».

Он утверждал, что никогда не продавал пакетики и не получал выгоды. Милиции, после опроса его друзей, родственников и соседей, не удалось доказать обратное.

После проверки милиция не нашла состава преступления в действиях гражданина. Пакеты пришлось вернуть.

Юристы двух торговых компаний не согласны с такими выводами милиции и составляют заявление, чтобы всё же привлечь к ответственности случчанина и вернуть вынесенные из торговых залов пакеты.

В администрации одного из торговых предприятий «Кур'еру» на условиях анонимности пояснили, что охранники магазинов обменялись фотографиями молодого человека и теперь, когда он будет посещать их, будут делать всё для того, чтобы он больше не выносил пакеты. «Мы считаем, что он наносит ущерб не только нам, но и покупателям», — пояснил собеседник.