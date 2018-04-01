В Бресте снова протестовали против строительства аккумуляторного завода 8 1.04.2018, 15:01

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ФОто: tut.by

1 апреля на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода.

Правозащитник Роман Кисляк насчитал на площади около 80 человек. Как и ранее, участники собрания покормили голубей, обсудили вопросы строительства предприятия и разошлись.

Нынешняя встреча, по словам ее участников, проходила под пристальным вниманием правоохранителей. Во дворе возле площади стоял автозак, а также «уазик» и «газель» без опознавательных знаков и проблесковых маячков.

— Есть информация, что к людям подходили люди в штатском и предупреждали их о том, что проходит несанкционированная акция, — сообщил tut.by правозащитник Роман Кисляк.

Житель Бреста Константин отметил, что за несколько минут до начала встречи на площади Ленина к нему подошли двое мужчин «в гражданке».

— Они подошли, не представились, задавали вопросы и сказали мне, что проходит несанкционированный митинг. Я подошел к журналистам «Белсата», и мужчины от меня отошли, — рассказал брестчанин.

По словам Константина, он не в первый раз приходит на встречу противников строительства аккумуляторного завода.

— Я считаю, что хоть в одно воскресенье власти должны были выйти и поговорить с народом. Нас не слышат. Нам не к кому обратиться, — резюмировал Константин.

ФОто: tut.by

Брестчанин Андрей вышел на площадь третий раз. По мнению собеседника, единственное, что поможет остановить строительство аккумуляторного завода, — это солидарность.

— Если солидарности не будет, то завод однозначно будет. Но и других проблем у нас достаточно просто из-за того, что игнорируется мнение людей и отсутствует солидарность, — поделился своим мнением Андрей.

Собравшиеся провели на площади Ленина около часа, а затем разошлись. По предварительным данным, обошлось без задержаний.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Согласно отчету, от промышленного новостроя с разных сторон будет всего 750 м до окраины деревни Хабы, 1200 метров — до дачного поселка, 1800 метров — до Щербина, 2,5 км — до Тельмы-2, 2 км — до реки Мухавец.

ФОто: tut.by

Жители Бреста и района узнали о строительстве завода из прессы и возмутились, почему чиновники Брестского райисполкома не поинтересовались их мнением по данному вопросу. Как оказалось, процедура общественных обсуждений проводилась еще в декабре 2016 года. Однако тогда «замечаний и предложений» от общественности не поступило.

Как отмечают противники строительства, они об этой процедуре даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в печатной версии районной газеты «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров и на сайте райисполкома.

Главное, что беспокоит местных, — оценка воздействия на окружающую среду. Проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».

ФОто: tut.by

С 25 февраля противники строительства завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина кормить голубей в знак протеста.

Напомним, 27 марта суд Московского района Бреста отказал в удовлетворении иска к ООО «АйПауэр» о приостановке строительства аккумуляторного завода.

В суд с иском обратились группа граждан и общественное объединение «Экодом». Они заявили о нарушениях процедуры проведения общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду и требовали приостановки строительства аккумуляторного завода под Брестом до проведения повторных слушаний.

ФОто: tut.by

Суд Московского района отказал в удовлетворении иска, так как «законодательство не предусматривает возможности проведения повторных общественных обсуждений при наличии составленного в установленном порядке заключения государственной экологической экспертизы».