Порошенко анонсировал санкции против российских олигархов 10.04.2018, 14:36

Запретные меры будут гармонизированы с санкциями США.

СНБО Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос введения санкций против российских олигархов, которые будут гармонизированы с санкциями США, сообщил президент Петр Порошенко, пишет "Зеркало недели.Украина".

"Несколько дней назад я отдал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров и СНБО, секретарю Совета подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США", - сообщил президент на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Порошенко отметил, в этот список попадет Олег Дерипаска и другие российские бизнесмены.

Как свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц, в частности, в Украине Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ).

Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ - ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

В годовых отчетах "РусАла" и En+, опубликованных в марте этого года, эти структуры указали один актив в Украине - RUSAL Mykolaev Ltd., в котором им принадлежит 100%.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.